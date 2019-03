Simona Gherghe, interviu inainte de plecarea de la "Acces Direct" pentru a naste! Cand va veni pe lume baietelul

Simona Gherghe a spus totul despre retragerea ei din emisiune! Vedeta a vorbit despre momentul in care urmeaza sa se desparta de telespectatori, dar si despre clipele emotionante pe care le traieste acum.

Simona Gherghe mai are o saptamana pana cand se va retrage pentru o perioada de la "Acces Direct". Prezentatoarea TV a povestit pentru Antena Stars ca a doua sarcina a fost una mai usoara si abia asteapta sa isi stranga baietelul in brate.

"E ultima saptamana in care o sa merg la emisiune si pe de o parte imi pare rau ca o sa imi fie dor de platou, de starea de live, de colegii de emisiune, dar pe de alta parte ma bucur pentru ca o sa am timp pentru mine sa ma asez, sa pregatesc venirea pe lume a bebelusului, sa mai stau cu Ana, pentru ca o sa fie destul de complicat.Sarcina a fost mult mai usoara ca prima. Eram ingijorata, am citit carti, acum am fost total relaxata. Si bebe mi-a permis lucrul acesta. Sunt foarte increzatoare ca o sa fie totul bine. O sa vina putin dupa iepuras", a spus Simona Gherghe.

"Mi-am pus multa vreme aceasta intrebare, daca nu cumva nu o sa pot sa am un copil si a durat pana sa raman insarcinata un an si ceva si am ramas insacrinata chiar in momentul in care noi am luat decizia sa facem aceasta procedura in vitro, dar cu o luna inainte... Asa a fost sa fie. O pregatim pe Ana, ii spunem despre fratior. Nu o sa mai fie singura, ca o sa aiba un partener de joaca. Mangaie burta, ii mai da suzeta. Pana acum vreo saptamana spunea sa nu il aducem acasa. Cand i-am spus ca ii va aduce un cadou mare, mare, a spus ca il asteapta. Ioan sigur va fi unul dintre nume. Primul nume inca il mai negociem. E o relatie speciala intre Razvan si Ana", a mai spus Simona Gherghe.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.