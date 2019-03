Simona Gherghe mai are un pic si va deveni mamica a doua oara. Fiica ei i-a zis sa nu aduca bebelusul acasa. Ce nume a ales pentru micut

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Gherghe mai are putin si va deveni mamica a doua oara. Insa, fiica ei Ana Georgia se pare ca nu este deloc incantata de ideea ca va avea un fratior. Vedeta a reusit cu greu sa o convinga pe Ana sa accepte faptul ca va veni si bebelusul numarul doi. Vedeta TV a marturisit ca este in culmea fericirii. Se temea ca nu va putea niciodata sa devina mama, insa in curand isi va aduce pe lume cel de-al doilea copi. „Mi-am pus multa vreme intrebarea daca nu cumva nu voi putea avea un copil, pentru ca a durat vreun an si ceva pana sa raman insarcinata. Am ramas insarcinata chiar cand am decis sa facem procedura in vitro – cu o luna inainte', a marturisit ea. Indragita prezentatoare recunoaste ca a avut o sarcina mul ...