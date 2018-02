Simona Gherghe, mesaj emotionant pentru jurnalista TVR batuta de iubit!

simona gherghe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Postarea cutremuratoare facuta zilele trecute de Andra Gavril a starnit numeroase reactii in mediul online. Jurnalista TVR a marturisit ca a fost batuta crunt si umilita de fostul ei iubit. Andra a precizat ca in postare nu este vorba despre fostul ei sot, Petru Margineanu, ci despre un fost iubit. Andra Gavril a facut o marturisire dureroasa, in care s-au regasit multe femei din Romania care au fost abuzate, intr-un fel sau altul, de partenerii lor de viata. Zeci de femei i-au scris Andrei si au incurajat-o. Printre acestea s-a numarat si Simona Gherghe, pe care postarea jurnalistei TVR a emotionat-o profund: „Pana la ultimul cuvant am sperat sa fie doar literatura… Inima sus, fata b ...