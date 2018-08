Simona Halep a ajuns in semifinale la Montreal. Numarul 1 mondial a trecut in sferturi de Caroline Garcia cu 7-5, 6-1

Simona Halep s a calificat in semifinale la Rogers Cup google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a avut nevoie de numai o ora si jumatate pentru a trece de Caroline Garcia. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari americani, dupa o victorie cu 7-5, 6-1 in fata frantuzoaicei Caroline Garcia. Halep (26 ani) s-a impus intr-o ora si 29 de minute in disputa cu numarul sase mondial (24 ani) si va juca a patra sa semifinala consecutiva la Rogers Cup. In 2015 (Toronto) a abandonat in finala cu elvetianca Belinda Bencic, in 2016 (Montreal) a invins-o in finala pe americanca Madison Keys, iar in 2017 (Toronto) s-a inclin ...