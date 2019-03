Simona Halep a confirmat ca are un nou antrenor. Cu cine va colabora sportiva din Constanta

"Am un antrenor român, cineva cu care am mai lucrat, chiar în timpul colaborării cu Darren (Cahill)", a anunţat Halep la Miami Open. "Numele său este Daniel Dobre. Am mai lucrat cu el şi înainte de Darren, aşa că ne cunoaştem destul de bine şi sunt bucuroasă pentru această decizie", a mai spus Halep (27 ani).