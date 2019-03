Simona Halep a confirmat noul antrenor. Cei doi au lucrat si in trecut

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, a anuntat, inainte de debutul la turneul de la Miami, ca Daniel Dobre este noul ei antrenor. Ben Rothenberg, jurnalistul New York Times, a anuntat ca Simona Halep l-a angajat full-time pe Daniel Dobre, iar echipa jucatoarei a confirmat informatia. Daniel Dobre, 50 de ani, a mai lucrat cu Simona Halep in perioada 2015-2017, cand australianul Darren Cahill nu venea cu ea la anumite turnee din circuitul WTA. Daniel Dobre se afla deja la Miami, acolo unde s-a fotografiat alaturi de Simona. Cine e Daniel Dobre „Brica”, asa cum este poreclit Daniel Dobre in lumea tenisului, si-a intrerupt brusc cariera de jucator de tenis. Pe 29 septembrie 198 ...