Simona Halep: ”A fost de trei ori mai greu decat finala de la Melbourne”

Simona Halep a declarat, sambata, dupa victoria obtinuta in trei seturi cu Viktorija Golubic, ca meciul din Cupa Federatiei, disputat in fata propriilor suporteri, a fost de trei ori mai dificil decat finala de la Australian Open, din cauza emotiilor. "A fost foarte dificil. Chiar vorbeam inainte de meci cu baietii ca este de trei ori mai greu decat finala de la Melbourne. Am avut niste emotii pe care nu pot sa le descriu, a fost un moment deosebit la ceremonie. Multumesc Cluj, multumesc tuturor pentru acest moment deosebit, niciodata nu traim asemenea clipe in teren. Va multumesc mult si ma bucur ca am reusit sa castig astazi, datorita dumneavoastra", a spus Halep. Simona Halep, locul I WTA, a ...