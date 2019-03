Simona Halep a fost eliminata in optimi la Indian Wells si va pierde locul 2 WTA

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a fost învinsă, marţi, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2, cu Marketa Vondrousova din Cehia, locul 61 WTA, în optimile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. În urma acestui rezultat, Halep va coborî cel puţin pe locul 3 WTA.

Simona Halep a făcut, marţi, unul dintre cele mai slabe seturi de început de meci din acest an, în care nu a reuşit să-şi fructifice niciodată serviciul. Statistica arată o proporţie foarte bună de reuşită a primului, de 74 la sută (67 la sută - Vondrousova), dar serviciul româncei nu a produs niciun prejudiciu adversarei şi nici nu s-a apropiat la minge de ghem (doar 29 la sută puncte obţinute cu primul). Vondrousova are un mix interesant de lovituri, stăpânind şi scurta şi lobul. În plus, sportiva cehă alternează foarte bine marginile pe care le ţinteşte şi accelerează incredibil jocul în anumite momente. Dar are şi un amestec de lovituri entuziasmante cu greşeli neaşteptate. Cu toate acestea, nu se poate spune că a existat o presiune sufocantă pe Simona Halep. Ca de obicei, fostul lider WTA a stat mai bine în schimburile lungi, pentru că Vondrousova îşi pierde răbdarea şi caută să încheie punctul, greşind nu de puţine ori (14 erori neforţate şi 7 lovituri câştigătoare). Când jocul a curs cu puncte scurte, cea care a greşit a fost Halep (10-2).

Astfel, setul s-a încheiat cu 6-2 pentru jucătoarea cehă, după 30 de minute de joc şi după ce românca a reuşit rebreak-uri în ghemul al doilea şi al patrulea.

Lucrurile s-au schimbat în setul secund, mai ales în urma dereglării jocului Marketei Vondrousova. Risipa şi-a făcut loc în evoluţia jucătoarei de 19 ani, care nu a mai reuşit să returneze atât de bine, dar nu este mai puţin adevărat că şi Simona Halep şi-a ridicat nivelul prestaţiei, mai ales prin reducerea numărului de erori neforţate (5 Halep, faţă de 19 Vondrousova - 1 lovitură câştigătoare românca, respectiv 7). De servit, Halep nu a servit mai bine, dacă luăm statistica - 48 la sută reuşită a primului, dar sută la sută puncte reuşite cu al doilea (58-71 rivala). Însă Simona Halep nu şi-a mai pierdut serviciul, a reuşit break-ul la 2-1 şi l-a păstrat până la final, impunându-se cu 6-3, după 66 de minute de joc.

Decisivul a început cu o luptă acerbă, cu schimburi lungi şi efort epuizant al ambelor jucătoare. Simona Halep a avut iniţiativa, însă a cedat uşor, uşor, nereuşind nici în acest set să-şi fructifice serviciul. Vondrousova a fost sportiva mai proaspătă şi şi-a corectat subit precizia loviturilor. Jucătoarea de pe locul 61 mondial a arătat o defensivă impenetrabilă, pe lângă fumosul joc ofensiv din primul set, obţinând cea mai importantă victorie a carierei.

Halep a reuşit break-ul în ghemul întâi, dar a pierdut apoi cinci ghemuri la rând. Românca a mai făcut un break la 1-5, dar s-a inclinat în cele din urmă cu 2-6, după o oră şi 40 de minute.

În faza următoare, Vondrousova va evolua cu Elina Svitolina din Ucraina, locul 6 WTA, sau cu australianca Ashleigh Barty, locul 12 WTA.

Prezenţa în optimi este recompensată cu un premiu de 91.205 dolari şi cu 120 de puncte WTA.

Simona Halep a jucat anul trecut în semifinale la Indian Wells, fază în care a fost întrecută de japoneza Naomi Osaka, scor 6-3, 6-0. Jucătoarea română a câştigat ediţia din 2015 a competiţiei americane.

Simona Halep va merge în continuare la Miami, unde săptămâna viitoare va începe un alt turneu Premier Mandatory.