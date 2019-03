Simona Halep a inceput sa planga! Iata ce a spus dupa infrangerea de la Indian Wells

Simona Halep plange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a izbucnit in lacrimi dupa ce a fost eliminata de Marketa Vondrousova in optimile de finala de la Indian Wells. Sportiva noastra a marturisit ca nu s-a mai putut abtine dupa meci si a plans in vestiar. "Infrangerile sunt mai usoare acum, trec mai repede peste ele, dar inca sunt dezamagita si suparata ca am pierdut. De fapt, am plans in vestiar dupa mult timp pentru ca am pierdut. Dau suta la suta in fiecare meci, in fiecare turneu, din acest motiv sufar putin cand pierd", a spus Simona la conferinta de presa. Simona Halep e favorita caselor de pariuri la Indian Wells 2019, dupa retragerea Serenei Williams "Simteam ca trebuie sa plang. Sufar dupa fiecare infrangere si ...