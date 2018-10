Simona Halep a intrat in top 10 all time la numarul de saptamani pe locul 1 mondial

Simona Halep 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De astazi, Halep rescrie istoria tenisului: Simona este in Top 10 al jucatoarelor cu cele mai multe saptamani in elita feminina mondiala. "Fiecare premiu este mai important decat celalalt" spune Halep. Cu un total de 51 de saptamani ocupanta a locului 1 mondial, Simona Halep a egalat-o pe Azarenka si a intrat in Top 10 WTA din toate timpurile. "Sunt acolo de cativa ani si ma bucur sa fac parte din aceasta elita. E placut si imi da incredere mai departe", spune liderul WTA. Desemnata "Jucatoarea anului", Halep s-a intors din Singapore fara trofeul acordat numarului 1 mondial la final de sezon, distinctie pe care o va primi atunci cand, in Romania, ii va sosi si automobilu ...