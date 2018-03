Simona Halep a participat in SUA la un eveniment caritabil, in sprijinul copiilor cu autism (galerie foto)

Simona Halep a luat parte, în SUA, înainte de turneul de la Indian Wells, la un eveniment caritabil pe terenul de tenis, „Tennis With The Stars”.Încasările vor merge la o fundaţie caritabilă, în sprijinul copiilor cu autism.Alături de liderul mondial, la acţiunea caritabilă a participat şi Jelena Ostapenko.Simona Halep va debuta la Indian Wells în turul secund, urmând a întâlni învingătoarea dintre Krystina Pliskova (Cehia, 77 WTA) şi o sportivă venită din calificări, Ying-Ying Duan, meciul dintre acestea două fiind programat la ora 0 a zilei de 8 martie.Constănţeanca va juca şi la dublu la turneul american, alături de Irina Begu, iar în primul meci româncele se vor duela cu perechea formată din Nicole Melichar și Kveta Peschke.Tot înainte de Indian Wells, Simona Halep a primit de la Mercedes, unul dintre sponsorii săi, o maşină decapotabilă, model AMG C 63 S Cabriolet, motor de peste 500 de cai putere, an de fabricaţie 2018. Preţul de pornire al unui asemenea bolid depăşeşte 80.000 de euro.