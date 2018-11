Simona Halep a primit o distinctie extrem de importanta! Totul a avut loc la Arhipescopia Tomisului

Simona Halep 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a fost decorata azi dimineata, la Catedrala Arhiepiscopala „Sf. Ap. Petru si Pavel”, cu distinctia eparhiala a Arhiepiscopiei Tomisului pentru mireni "Crucea Sf. Ap. Andrei (a Dobrogei)". Distinctia i-a fost oferita de catre IPS Teodosie al Tomisului. Gestul este menit sa puna in valoare personalitatea exceptionala a tinerei sportive constantene si sa rasplateasca modelul de daruire si credinta pe care Simona Halep il aduce in atentia publicului, prin performante deosebita in lumea sportului. Ce lovitura! Simona Halep va dobora recordul a doua mari campioane pana la finalul anului "Sf. Ap. Pavel, in prima sa Epistola catre Corinteni, aseamana viata crestinului cu ...