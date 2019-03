Simona Halep a ratat calificarea in finala Miami Open dupa un meci infernal

Simona Halep 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meciul Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, vineri, cu scorul de 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova (Cehia), locul 7 WTA si cap de serie numarul 5, in semifinalele Miami Open. Partida a fost intrerupta de ploaie de doua ori, o data la scorul de 3-3, aproxiamtiv o ora, si a doua oara la 5-7, 0-5, circa 70 de minute. In urma acestui esec, Halep a ratat ocazia de a reveni pe locul I WTA. Ea va urca totusi de pe locul 3 pe locul 2, in clasamentul ce va fi publicat luni, scrie news.ro. Simona Halep a inceput bine meciul cu Pliskova, a fost agresiva, a jucat cu mingi lungi si pe marginile terenului, care au obligat-o pe adversara sa se miste mult si sa loveasca din pozitii inconfor ...