Simona Halep a refuzat participarea la un turneu important. Ce se intampla cu nr.1 WTA?

Simona Halep nu va participa la turneul de la Brisbane, ce se va disputa in prima saptamana a lunii ianuarie. Problemele cu hernia de disc nu-i dau pace celei mai bune jucatoare a lumii. Pana acum, la turneul de la Brisbane au confirmat participarea Elina Svitolina, Petra Kvitova, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Karolina Pliskova, Kiki Bertens si Daria Kasatkina. Vezi si: Simona Halep a vorbit despre cel mai dureros moment al carierei! "Mi-a furat trofeul. Trei luni am suferit mult!" Se spera totusi ca Simona Halep sa participe la urneul de la Sydney, care se va desfasura intre 7 si 12 ianuarie 2019. Altfel, Simona Halep a inceput saptamana cu numarul 56 in fruntea clasament ...