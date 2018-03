Simona Halep a surprins la interviul de dupa calificarea in "sferturi": "La antrenament nu a fost asa"

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a trecut Qiang Wang, scor 7-6, 6-1, dar dezvaluie ca la antrenamentele dinaintea partidei pierduse in fata ei. Simona Halep a fost nemultumita de nivelul jocului de astazi, cand a avut nevoie de o interventie inspirata a lui Darren Cahill pentru a triumfa. "Stiam ca va fi greu . La antrenament m-a invins in urma cu cateva zile, nu a fost asa usor. Am incercat sa tin mingea in joc, sa nu gresesc. E o placere sa joc aici, mai ales pe terenul central. Publicul este intotdeauna placut. Sper ca in sferturi sa fiu mai buna decat astazi, sa nu mai fac atatea erori", a declarat Simona imediat dupa meci. Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...