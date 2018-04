Simona Halep aduce primul punct pentru Romania in confruntarea cu Elvetia din Fed Cup

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a adus primul punct pentru Romania in confruntarea cu Elvetia din barajul pentru calificarea in Grupa Mondiala I a Fed Cup. Simona a trecut in trei seturi de Viktorija Golubici (115 WTA), scor 6-3, 1-6, 6-1. Sportiva noastra a avut un inceput de meci greoi, a fost condusa cu 3-1, dar si-a revenit rapid. A luat 5 game-uri la rand si a castigat astfel primul set. Au urmat insa cateva momente de relaxare, ce i-au permis lui Golubici sa revina in meci si sa trimita meciul in set decisiv, dupa un 6-1 categoric. Simona a reintrat totusi rapid in meci si nu a avut nicio emotie in setul decisiv, aducand astfel primul punct pentru Romania. Apoi, duminica, Simona o va intalni pe Timea Bacsinszky, in timp ce Irina Begu se ...