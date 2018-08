Simona Halep, anunt de ultima ora. Nu va participa la turneul de la New Haven

"Îmi pare foarte rău să anunț că nu voi juca la New Haven. Chiar îmi doream să joc. Îmi pare rău pentru fani, am văzut că și-au cumpărat multe bilete pentru a mă vedea jucând. Am nevoie de odihnă, am jucat foarte multe meciuri în ultimele săptămâni și e greu. Toate cele bune și ne vedem la anul", a fost mesajul transmis de Simona Halep.