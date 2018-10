Simona Halep, anunt despre accidentarea de la spate: "Asta mi-au spus medicii"

"După ce voi ajunge acasă voi începe tratamentul, voi fi la sală în fiecare zi. Nu prea îmi place, dar nu am ce face. Am patru destinaţii pentru vacanţă, aşa că mă voi distra la maxim. Am nevoie de vacanţă şi voi fi mai relaxată. Medicii mi-au spus că am nevoie de o pauză de trei-patru săptămâni. Iar cu tratament, fizioterapie, exerciţii, totul va fi ok. Sigur este că nu am nevoie de operaţie. Este un lucru bun. Voi avea grijă de sănătatea mea. Dacă din punct de vedere mental voi fi bine şi odihnită, atunci totul va fi bine", a declarat Halep la Singapore.