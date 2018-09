Simona Halep, anunt important inainte de a implini 27 de ani

Violentele de la protestul din 10 august de la Bucuresti vor fi dezbatute la inceputul lunii octombrie in plenul Parlamentului European, a precizat Grupul Verzilor/Alianta Libera Europeana din PE, care a cerut aceasta dezbatere despre "statul de drept in Romania".

Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs la o distanţă de 105 kilometri sud-est faţă de Suva, capitala statului insular Fiji, la adâncimea de 608 kilometri, au anunţat joi reprezentanţii Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (U.S. Geological Survey – USGS), citaţi de Reuters. Intensitatea cutremurului a fost revizuită în scădere, după ce specialiştii […]