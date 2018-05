Simona Halep anunta ce obiectiv major are in 2018

Simona Halep 2

Simona Halep a dezvaluit ca, in sezonul 2018, se va concentra pe castigarea unui turneu de Grand Slam.



Numarul 1 WTA spune insa ca nu isi poate planifica momentul in care se va impune la o intrecere majora, asa ca vrea sa dea totul in fiecare saptamana in care se afla in circuit.



"Bineinteles, pentru mine Grand Slamurile sunt cele mai importante turnee acum. Dar nu poti planifica totul, asa ca fiecare turneu este important. Dau tot ce am mai bun in fiecare saptamana. Si inainte de Melbourne am mers la Shenzhen, am jucat in ambele probe si am castigat. Trebuie sa incerci sa ai grija de tine in fiecare saptamana si, daca nimic rau nu se intampla, esti gata", a spus Halep in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Roma.



Cap de serie numarul unu la Roma, Simona se pregateste in Italia de Rolland Garros, turneul de Grand Slam preferat.



Romanca va intra in concurs direct in turul al doilea, iar luni va afla numele adversarei pe care o va infrunta.

