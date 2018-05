Simona Halep, aparitie fabuloasa la petrecerea lui Ion Tiriac. Toti si-au indreptat privirile asupra tinutei ei - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep va debuta luni la Madrid, in fata Ekaterinei Makarova, dar pana atunci si-a facut timp pentru petrecerea premergatoare competitiei sponsorizate de Ion Tiriac. Liderul mondial a participat alaturi de intreaga sa echipa la dineu, iar mai apoi a postat pe instagram cateva imagini de la eveniment. "Nu cred ca sunt principala favorita. Bineinteles ca am sansele mele pentru ca sunt numarul 1 in lume, dar niciodata nu ma gandesc ca sunt favorita unui turneu. O sa intru pe teren si o sa dau tot ce am mai bun. Am mai fost in postura de a-mi apara titlul si anul trecut si nu simt nicio presiune, n-am nicio asteptare. Sunt gata de start si vom vedea ce se va intampla", a spus Halep in cadrul unei conferinte de presa ...