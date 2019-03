Simona Halep are drum liber spre poziția de lider mondial: Anunțul facut de bookmakeri

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a devenit prima favorită a caselor de pariuri pentru câştigarea turneului de la Miami, potrivit mediafax.

Constănţeanca este urmată de Petra Kvitova, cea cu care se bate şi pentru primul loc al ierarhiei mondiale şi cu care se poate întâlni doar în ultimul act al competiţiei din Statele Unite ale Americii.

Odată turneul ajuns în faza sferturilor de finală, bookmakerii şi-au actualizat oferta, iar prestaţiile bune au dus-o pe Simona în topul preferinţelor caselor de pariuri. Cu o cotă de 3.8, Halep e văzută cu prima şansă, dar e urmată îndeaproape de rivala Petra Kvitova.

Cotele pentru câştigarea trofeului înaintea sferturilor de finală:

1. Simona Halep 3.80

2. Petra Kvitova 4.00

3. Karolina Pliskova 6.00

4. Ashleigh Barty 7.00

5. Qiang Wang 12.00

-. Anett Kontaveit 12.00

-. Su-wei Hsieh 12.00

8. Marketa Vondrousova 15.00

Marţi, 26 martie, turneul de la Miami programează primele două sferturi de finală, Su-Wei Hsieh vs. Anett Kontaveit şi Petra Kvitova vs. Ashleigh Barty. Miercuri, 27 martie, se joacă duelul cehoaicelor, Karolina Pliskova vs. Marketa Vondruşova, şi meciul Simona Halep - Qiang Wang. Semifinalele vor fi Hsieh/Kontaveit vs. Kvitova/Barty şi Pliskova/Vondruşova vs. Halep/Wang.