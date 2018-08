Simona Halep, calificata in turul al treilea la Montreal; Sorana Cirstea, invinsa de Venus Williams

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în runda a treia a turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari americani, joi, după ce a dispus de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 7-6 (9), 4-6, 7-5, iar următoarea adversară va fi americanca Venus Williams, care a învins-o pe Sorana Cîrstea cu 7-6 (4), 6-4. Halep (26 ani), campioană la Montreal în 2016, a reuşit să obţină victoria la capătul unui meci maraton, care a durat trei ore şi 7 minute, meciul continuând joi, după ce fusese întrerupt de ploaie miercuri la 4-3 pentru Pavliucenkova (27 ani, 28 WTA) în primul set. Foto: (c) ANDRE PICHETTE / EPA La 5-5 în prima manşă, românca a reuşit un break, dar nu a putut încheia setul şi rusoaica l-a trimis în tiebreak. Halep a început mai bine şi a condus cu 2-0, dar Pavliucenkova a răsturnat situaţia şi a avut 5-3. Halep nu a cedat, a revenit şi a irosit două mingi de set, a salvat o mingea de set la 7-8, a mai ratat una, încheind în cele din urmă cu 11-9. Actul secund a fost unul foarte echilibrat, cele două jucătoare mergând cap la cap cu serviciul până la 4-4, când rusoaica a reuşit să câştige contra serviciului şi s-a impus cu 6-4. Foto: (c) ANDRE PICHETTE / EPA Pavliucenkova a părut că se desprinde în învingătoare în decisiv, în care a condus cu 2-0, 3-1, 4-2, după care Halep a reuşit să îşi recupereze break-ul şi a trecut în avantaj, 5-4. La 6-5 în favoarea sa şi 30-30, liderul mondial a salvat in extremis o minge şi a trimis cu boltă pe linia din spatele terenului, Pavliucenkova greşind reluarea, iar apoi Halep a fructificat mingea de break. Halep a avut 3 aşi, a comis 4 duble greşeli, a avut 24 de mingi direct câştigătoare şi a făcut 34 de erori neprovocate, în timp ce rusoaica a avut 6 aşi, 7 duble greşeli, 43 de winners şi a comis 65 de erori neforţate. Simona Halep a obţinut a opta sa victorie în faţa Anastasiei Pavliucenkova în tot atâtea confruntări, cea mai recentă având loc anul trecut la Roma, în optimi, cu 6-1, 4-6, 6-0. Foto: (c) ANDRE PICHETTE / EPA Halep va juca tot joi cu Venus Williams, pentru un loc în sferturile de finală. Cîrstea (28 ani, 54 WTA) a fost întrecută de ''veterana'' Venus Williams (38 ani, 14 WTA) cu 7-6 (4), 6-4, după o oră şi 30 de minute. Foto: (c) Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports / REUTERS În primul set, Cîrstea a condus cu 2-0, 3-1, 4-2 şi 5-3, dar apoi Venus a luat trei ghemuri la rând şi setul a ajuns în tiebreak. Sorana a câştigat primul punct, dar au urmat trei ale americancei, care s-a desprins la 3-1, apoi la 5-2 şi a încheiat cu 7-4. În actul al doilea, Cîrstea a condus cu 1-0 şi 2-1, Williams a egalat de fiecare dată, apoi au urmat cinci break-uri la rând, Venus reuşind să încheie pe serviciul său (6-4). Românca a avut 4 aşi, dar a făcut şi 6 duble greşeli, iar Venus a făcut 7 duble greşeli. Foto: (c) Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports / REUTERS Venus a învins-o pe Sorana pentru a treia oară în trei meciuri, precedentul având loc anul acesta la Indian Wells în turul secund, cu 6-3, 6-4. Sorana Cîrstea s-a ales cu 14.860 dolari şi cu 60 de puncte WTA, iar Halep şi-a asigurat un cec de 29.010 dolari şi 105 puncte WTA. Venus are 3-1 în meciurile directe cu Halep, singura victorie a reprezentantei noastre venind în 2015, în optimi la Roma, cu 6-2, 6-1. AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)