Simona Halep, de 45 de saptamani lider mondial in clasamentul WTA. Are un avans considerabil fata de sportiva de pe locul secund

Tenismena din Constanța, Simona Halep conduce detaşat în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni. De asemenea, japoneza Naomi Osaka a intrat în premieră în top 10, pe locul 7, după ce a cucerit titlul la US Open, conform Agerpres.ro. Halep (care va împlini pe 27 septembrie vârsta de 27 de ani) are peste 2.000 de puncte avans faţă de următoarea clasată, daneza Caroline Wozniacki, în ciuda eliminării sale din primul tur la US Open. Podiumul este completat de germanca Angelique Kerber.Halep a ajuns la 45 de săptămâni în fruntea ierarhiei mondiale şi ocupă locul 11 într-un clasament all-time, apropiindu-se de belarusa Victoria Azarenka, aflată pe 10, cu 51 de săptămâni pe prima poziţie a clasamentului WTA.România continuă să aibă şase jucătoare în top 100, celelalte cinci fiind Mihaela Buzărnescu, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan şi Monica Niculescu.Halep are un avans confortabil şi în ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, de aproape 1.800 faţă de Angelique Kerber şi de peste 2.500 faţă de Petra Kvitova.Clasamentul WTA la simplu:1 (1). Simona Halep (România) 8.061 puncte2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.9753 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.4254 (6). Caroline Garcia (Franţa) 4.7255 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.5856 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.5557 (19). Naomi Osaka (Japonia) 4.1158 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.1059 (3). Sloane Stephens (SUA) 3.91210 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787Clasamentul WTA Race:1 (1). Simona Halep 6.910 puncte2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.1523 (3). Petra Kvitova (Cehia) 4.2504 (15). Naomi Osaka (Japonia) 4.0475 (4). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.9826 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.8407 (6). Sloane Stephens (SUA) 3.8238 (7). Kiki Bertens (Olanda) 3.2539 (10). Karolina Pliskova (Cehia) 3.13210 (8). Elise Mertens (Belgia) 3.08011 (21). Serena Williams (SUA) 2.976