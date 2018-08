Simona Halep, desemnata cap de serie numarul unu la US Open!

Arad: Zeci de migranti din Irak, Palestina si Siria, reținuți de politistii de frontiera Poliţiştii de frontieră de la Nădlac-Csanadpalota, din judeţul Arad, au prins 42 de persoane din Irak, Palestina şi Siria, care au încercat să iasă ilegal din ţară, ascunse într-un camion încărcat cu filtre auto

Cum se formeaza un uragan? Deşi România este într-o zonă cu o climă temperat-continentală, se pare că fenomenele meteo extreme nu mai sunt o rarirate pentru ţara noastră, clima schimbându-se de la un an la altul. Citește mai departe...

Bitdefender: Un program pentru spionaj se ascunde intr-o aplicatie cu caracter erotic Specialistii Bitdefender au identificat un nou tip de spyware pe sistemul de operare Android, amenintare informatica dotata cu capacitati extinse de supraveghere si usor de integrat in aplicatii aparent inofensive, informeaza compania.

Și-a anunțat retragerea din televiziune: "Noul sezon #XtraNightShow va continua fara participarea mea" Unul dintre cei mai vechi membri ai emisiunii "Xtra Night Show" a dezvăluit astăzi că se retrage din televiziune. Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, a mărturisit că nu va mai apărea începând cu noul sezon al late night show-ului care va începe de luna viitoare la Antena 1. Silviu Andrei și-a anunțat retragerea

Alerta meteo! Furtuni violente insoțite de grindina in mai multe județe Vești proaste! Vremea se înrăutățește în următoarele ore Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă alertă cod galben de furtuni puternice pentru mai multe judeţe. Sunt anunțate ploi torenţiale şi, grindină şi vijelii în localităţi din judeţele Prahov, Argeş şi Dâmboviţa. Până la ora 15.30, se vor semnala averse locale ce vor avea și caracter torențial

Primaria Capitalei anunta ca infiinteaza camine pentru persoanele varstnice in fiecare sector Primăria Capitalei anunţă că înfiinţează Reţeaua Metropolitană „Asistenţă pentru Seniori – Respect pentru vâ ...

BAC 2018, sesiunea de toamna. Rezolvarea subiectelor la istorie Proba scrisă la istorie din cadrul celei de-a doua sesiuni de Bacalaureat din acest an are loc în 22 august, după ce luni, cei peste 45 de mii de candidați înscriși la Bac-ul de toamnă au susținut proba scrisă la limba și literatura română.(CITEȘTE ȘI: FAIMOSUL MILIONAR PHILIPP PLEIN A TRIMIS AVION PRIVAT ÎN ROMÂNIA DUPĂ BIANCA DRĂGUȘANU!) Proba obligatorie