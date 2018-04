Simona Halep dezvaluie care este singura sa problema inaintea debutului in turneul de la Stuttgart

Simona Halep

Simona Halep a dezvaluit care este singura problema pe care o are inaintea turneului de la Stuttgart.



Sportiva noastra o va intalni miecuri, de la ora 21:00, pe Magdalena Rybarikova (18 WTA) in optimile de finala, dar spune ca inaintea acestui meci acuza o stare de oboseala.



"Sunt putin obosita din punct de vedere mental dupa meciurile de la Fed Cup. Sunt totusi gata sa incep turneul, este bine ca nu resimt nicio accidentare in acest moment", a spus Simona intr-o conferinta de presa.



Magdalena Rybarikova este una dintre revelatiile ultimului an in tenisului feminin si o cunostinta mai veche a Simonei Halep.



Scorul intalnirilor directe este 3-2 in favoarea Simonei, cu mentiunea ca doua dintre victoriile romancei au fost obtinute dupa abandonul adversarei.



Ultima data, cele doua jucatoare s-au intalnit anul trecut, la Beijing, cand Rybarikova a abandonat.



Un alt meci din 2017 a avut loc la Rogers Cup, unde Simona s-a impus in doua seturi.



Ultima infrangere a Simonei dateaza din 2014, de la New Haven, cand slovaca a castigat in trei seturi.

