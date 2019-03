Simona Halep, galop de sanatate - Victorie intr-o ora si trei minute in fata americancei Taylor Townsend, in turul doi la Miami Open

Jucătoarea Simona Halep, locul 3 WTA şi favorită 2, s-a calificat în turul trei al turneului Miami Open, impunându-se cu scorul de 6-1, 6-3, într-o oră şi trei minute, în faţa americancei Taylor Townsend, locul 96 mondial, sportivă care a venit din calificări, relatează news.ro

Halep a început în forţă meciul, ea câştigând primul set în nici jumătate de oră: 29 de minute şi 29 de secunde. După 12 minute, Simona Halep conducea cu 3-0 şi reuşise două break-uri, iar după 15 minute de joc era deja 4-0. Românca a făcut în total trei break-uri în primul set.

În setul doi, după ce a discutat cu antrenorul său, Townsend şi-a mai revenit puţin şi chiar a reuşit un break, însă nu i-a putut face faţă până la urmă fostului lider mondial. Halep s-a impus cu 6-3, cu două break-uri reuşite.

No. 2⃣ seed @Simona_Halep is on to the third round as she moves past Townsend, 6-1, 6-3. pic.twitter.com/yCYO6WMdMq