Simona Halep, gest superb cu banii castigati la semifinalele Miami Open! Ce donatie impresionanta a facut locul 2 WTA

Gest de omenie facut de Simona Halep! Locul 2 WTA a donat 30.0000 $ catre o competitie de gimnastica ritmica, cu scopul de a sprijini viitoarele generatii! Felicitari, Simona! „Trebuie sa-i multumim in primul rand Simonei Halep pentru faptul ca a acceptat sa sponsorizeze aceasta competitie. Suma primita din partea fundatiei Simona Halep se ridica la 30.000 de euro. Evident, daca Simona s-ar fi aflat in Romania ar fi fost invitata la competitie", a declarat Irina Deleanu pentru TV Telekom Sport. Cupa Irina Deleanu a ajuns la a 18-a editie. 140 de gimnaste din opt tari au participat la competitia desfasurata la Izvorani in perioada 28-31 martie. Vezi si: Simona Halep: Nu e nicio presiu ...