Simona Halep, in afara locurilor calificante pentru Turneul Campioanelor

Simona Halep nu se afla, inca, pe lista cu jucatoarele care vor participa la Turneul Campioanelor. Cu cele 390 de puncte primite in urma participarii la turneul de la Miami, de unde a fost eliminata in semifinale, numarul 2 WTA a urcat o pozitie in clasament. Simona este pe locul noua, cu 1.246 de puncte adunate in acest an, pozitie care insa nu o califica deocamdata la competitia care se va desfasura la Shenzhen. Navratilova, descriere incredibila pentru Simona Halep: "Sufera de sindromul impostorului" Petra Kvitova se afla pe prima pozitie, cu 2.735 de puncte, in timp ce jucatoarea de origine romana Bianca Andreescu este pe cinci. Clasamentul WTA Race in momentul de fata: 1. Petra Kvitova ...