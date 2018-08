Simona Halep, in finala la Montreal. A trecut cu 6-4, 6-1 de Ashleigh Barty

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a trecut de australianca Ashleigh Barty, 22 de ani, locul 16 WTA, scor 6-4, 6-1, si s-a calificat in finala Rogers Cup. Simona Halep nu i-a lasat timp de acomodare adversarei. A inceput partida ca din tun, iar salvele lansate cu backhand-ul in lungul liniei au dezarmat-o inca din start pe Barty. Liderul WTA s-a distantat rapid la 4-1, moment in care australianca a dat semnele unei reveniri timide. La 4-3, Simona a cerut ajutorul lui Darren Cahill, iar sfaturile au fost mai mult decat eficiente. Dupa doar 38 de minute, setul a fost adjudecat de jucatoarea noastra, scor 6-4. Debutul actului secund parea o reeditare a primei parti. Un break rapid, consolidat, a dezarmat-o pe australianca. A urm ...