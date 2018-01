Simona Halep, in topul celor mai mari castiguri din tenis. Care este suma

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu banii castigati la Australian Open, Halep a intrat in Top 10 all-time, depasind suma de 22,5 milioane de dolari. La Melbourne, Simona Halep a incasat 1,6 milioane de dolari. Per total, romanca a urcat spectaculos in clasamentul celor mai bogate tenismene din istoria acestui sport. Top 10 al castigurilor all-time Jucatoare Bani castigati 1. Serena Williams 84.463.131 2. Venus Williams 39.960.196 3. Maria Sharapova 37.188.238 4. Caroline Wozniacki 30.056.094 5. Victoria Azarenka 28.431.189 6. Agnieszka Radwanska 27.341.254 7. Martina Hingis 24.749.074 8. Kim Clijsters ...