Simona Halep, inainte de primul meci de la Wuhan Open: "Incerc sa fiu mai buna decat anul trecut"

Liderul WTA, Simona Halep, e nerabdatoare sa dea tot ce are mai bun la turneul Wuhan Open, la care in anii trecuti nu a avut evolutii foarte bune. Romanca va debuta marti, intr-un meci in fata sportivei din Slovacia Dominika Cibulkova, locul 31 WTA. Meciul Simonei Halep, care conteaza pentru calificarea in turul doi, va fi ultimul de pe terenul central, dupa confruntarea Katerina Siniakova – Caroline Garcia, care este programata de la ora 14.30. Halep va intra pe terenul Wuhan Open marti, in jurul orei 16.00, in compania sportivei din Slovacia Dominika Cibulkova, locul 31 WTA. 'Este mereu placut sa revin aici, in Asia. Este un loc special, ma simt bine si incerc sa fiu mai buna decat anul t ...