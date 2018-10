Simona Halep, locul 1 WTA la finalul anului 2018! Ce s-a intamplat cu Wozniacki si Kerber

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) va termina 2018 in pozitia de lider WTA pentru al doilea an consecutiv, dupa performanta din 2017, indiferent de rezultatele ultimelor turnee ale anului. Daneza Caroline Wozniacki (2 WTA) si nemtoaica Angelique Kerber (3 WTA) nu au confirmat prezenta la turneul de la Moscova si nu vor merge nici la cel de la Luxemburg. Astfel, romanca e sigura de prima pozitie, pentru al doilea an consecutiv. Simona Halep va primi 125 de puncte pentru fiecare partida din grupele Turneului Campioanelor de la Singapore. Castigatoarea competitiei va beneficia de 1.500 de puncte WTA. In clasamentul pe 2018, Halep are un avans de peste 1.500 de puncte in fata lui Kerber, si mai bine de ...