Simona Halep, lovita cu mingea de tenis de Serena Williams. Ce reactie a avut apoi americanca (galerie foto)

Liderul mondial Simona Halep, fostul număr 1 al clasamentului WTA Serena Williams, Nick Kyrgios, Frances Tiafoe, dar şi antrenorul jucătoarei din Constanţa, Darren Cahill, au participat în SUA la un eveniment caritabil, jucând tenis în sprjinul copiilor care suferă de autism.Simona Halep a făcut pereche la dublu cu Darren Cahill, dar şi cu Frances Tiafoe. Aflată de cealaltă parte a fileului, Serena a lovit-o la un moment dat cu mingea pe Simona, din greşeală, iar americanca a avut o reacţie amuzantă când şi-a cerut scuze.Evenimentul caritabil „Miami All Star Tennis for Charity“ s-a desfăşurat înaintea turneului de la Miami (20 - 31 martie), la care participă atât Simona Halep, cât şi Serena Williams.Constănţeanca are liber în primul tur, urmând a debuta din runda secundă, când se va duela cu învingătoarea din meciul Veronica Cepede Royg (Paraguay, 78 WTA) - Oceane Dodin (Franţa, 98 WTA).