Simona Halep, nervi de otel! A revenit FANTASTIC si e la un singur meci de locul 1 WTA

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut de chinezoaica Qiang Wang (27 de ani, 18 WTA), scor 6-4, 7-5 si s-a calificat in semifinale la Miami. Simona a inceput furtunos partida, cu break in game-ul inaugural. Romanca si-a pus amprenta pe joc si a scos din joben un backhand in lung de linie, care a ridicat in picioare intreaga audienta. Qiang Wang a avut nevoie de timp pentru a citi jocul flamboaiant al romancei. Chinezoaica a dat semnalul unei palide reveniri si a ajuns la 3-4, pe fondul unei defensive extrem de solide. Halep a cerut interventia lui Daniel Dobre, iar sfaturile primite au transat setul. Dupa 45 de minute, Simona se impune cu 6-4. REVENIRE ULUITOARE Setul secund a fost un ...