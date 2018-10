Simona Halep, nominalizata la titlul de "Jucatoarea anului", iar Mihaela Buzarnescu -"Revelatia anului", acordate de WTA

Mihaela Buzarnescu si Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, numarul 1 mondial in tenisul feminin, a fost nominalizata pentru titlul de Jucatoarea anului, care va fi atribuit de Asociatia feminina de tenis (WTA) la finalul sezonului 2018. La randul ei, Mihaela Buzarnescu este nominalizata la categoria Revelatia anului. Anuntul a fost facut de WTA, pe site-ul sau oficial. Simona Halep, castigatoarea turneului de Grand Slam de la Roland Garros, se afla pentru a 49-a saptamana pe primul loc al clasamentului mondial. In acest an, Halep a mai castigat turneul de al Shenzhen si pe cel de la Montreal. De asemene, a jucat finale la Roma si Cincinnati. La titlul de Jucatoarea anului au mai fost nominalizate alte ...