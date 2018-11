Simona Halep nu s-a inscris la Shenzhen. Ea va incepe sezonul 2019 la Sydney

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ​Simona Halep, locul I WTA, nu s-a inscris la turneul de la Shenzhen (30 decembrie-5 ianuarie), la care este detinatoarea trofeului, atat la simplu, cat si la dublu. Potrivit tennis.life, Halep va evolua saptamana urmatoare (din 7 ianuarie), la Sydney, turneu de categorie Premier. In 2017 si in 2018, Halep a inceput sezonul la Shenzhen Open, turneu de categorie WTA International. Actualul lider WTA a mai castigat competitia chineza in 2015, iar in 2016, ea a inceput sezonul tot la Sydney. Vezi si: Mihaela Buzarnescu nu se mai regaseste. A luat bataie de la numarul 356 mondial Halep nu este inscrisa la niciunul dintre cele trei turnee de la inceputul anului 2019, Shenzhen, Brisbane si Auckland. E ...