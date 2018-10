Simona Halep, numarul 1 mondial, a primit din partea WTA trofeul Chris Evert''

"Sunt foarte fericită să fiu prima jucătoare care primeşte premiul 'Chris Evert WTA World No.1 Trophy'. Chris este una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului şi cred că este minunat faptul că e onorată în acest mod", a declarat Halep.

"Este o onoare şi un privilegiu ca numele meu să fie dat acestui trofeu. Să fii numărul 1 mondial este cea mai mare realizare în orice năzuinţă. Când eram tânără, visam mereu să câştig un Grand Slam, dar am avut visuri şi mai mari în legătură cu ocuparea primului loc în lume pentru că este nevoie să fii consistentă, concentrată şi să ai o mulţime de victorii de calitate în timpul anului, şi asta, pentru mine, înseamnă să fii o campioană", a spus, printre altele, Evert la festivitatea care a avut loc vineri.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a primit din partea Women's Tennis Association trofeul ''Chris Evert'', oficialii WTA dând numele primului lider mondial în competiţia feminină, americanca Chris Evert, trofeului care se înmânează celei mai bune jucătoare la final de an, transmite Agerpres.ro Chris Evert a devenit primul lider mondial din istoria WTA pe data de 3 noiembrie 1975 şi s-a menţinut pe locul fruntaş timp de 260 de săptămâni, clasându-se pe locul patru în topul longevităţii jucătoarelor de pe primul loc mondial. După sezonul din 1975, în care a jucat 17 finale şi a câştigat 15 titluri, ea a devenit de asemenea şi prima jucătoare care a deţinut distincţia WTA de "Lider Mondial la Finalul Anului". Şi-a încheiat cariera în 1989, cu 157 de turnee de simplu câştigate, printre care 18 titluri de Grand Slam, dintre care trei la Wimbledon (1974, 1976, 1981).Jucătoarea română de tenis Simona Halep ocupă pentru a 51-a săptămână în cariera sa primul loc în clasamentul WTA, urcând astfel pe poziţia a zecea în top-ul liderilor all time ai acestei ierarhii, la egalitate cu belarusa Victoria Azarenka.Halep, absentă de la Turneul Campioanelor din cauza problemelor la spate, are garantat fotoliul de lider WTA până la sfârşitul acestui an, când va ajunge la 60 de săptămâni.Sursa: Agerpres.ro