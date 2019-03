Simona Halep o intalneste pe Qiang Wang, la Miami Open. Vezi de la ce ora

Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (3 WTA) se lupta pentru un loc in semifinale la Miami Open astazi, de la ora 19:00, anunta organizatorii turneului. Romanca o va infrunta in sferturi pe chinezoaica Qiang Wang (18 WTA). Daca va trece de asiatica, Halep va juca in penultimul act impotriva invingatoarei din meciul Karolina Pliskova (Cehia; 7 WTA) si Marketa Vondrousova (Cehia; 59 WTA). Halep, kriptonita lui Venus: Romanca e in „sferturi” la Miami si face inca un pas mare spre locul 1 WTA Qiang Wang se afla in cea mai buna perioada a carierei si indiferent de rezultatul final cu Simona Halep, de saptamana viitoare isi va imbunatati clasamentul WTA, urmand sa ocupe cel putin locul 15 mondial. Ea se afla pentru a dou ...