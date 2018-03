Simona Halep, out de la Miami. Numarul 1 mondial a fost in cadere libera in seturile 2 si 3

Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, locul 1 WTA, a fost eliminata in turul III de la Miami de poloneza Agnieszka Radwanska, 32 WTA, scor 6-3, 2-6, 3-6. A fost pentru a doua oara cand poloneza invinge un lider WTA, dupa ce in 2012 o invingea pe Wozniacki. «Simona a jucat foarte bine. O astfel de victorie ma face mereu fericita. Nu am inceput bine, dar mi-am revenit. Setul trei a fost unul strans, dar ma bucur ca am castigat», a spus Radwanska dupa meci. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. simona halep eliminata agnieszka radwanska ...