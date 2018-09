Simona Halep paraseste al doilea turneu consecutiv dupa primul meci! De nerecunoscut si la Wuhan

Simona Halep 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, locul 1 WTA, a fost eliminata de Dominika Cibulkova, locul 31 WTA, in turul II al turneului de la Wuhan, China, scor 0-6, 5-7. A fost a doua competitie consecutiva, dupa US Open, in care Simona Halep iese dupa primul meci. Simona Halep a fost invinsa de slovaca Dominika Cibulkova, dupa un joc cu mari probleme pentru liderul mondial. Primul set a fost unul de cosmar pentru jucatoarea noastra. Inceputul dezastruos de joc a fost dublat si de faptul ca Halep a acuzat probleme medicale si a cerut de doua ori interventia medicului, avand dureri la spate si la coapsa. Cibulkova a dominat autoritar primul set, a fost agresiva, iar Simona nu a putut raspunde loviturilor puternice ale adver ...