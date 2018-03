Simona Halep pastreaza echipamentul rosu purtat la inceputul anului: ”Mi-a adus noroc”

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, liderul ierarhiei WTA, pastreaza echipamentul pe care l-a purtat la inceputul anului 2018, jucatoarea romanca facand aceasta dezvaluire intr-un interviu acordat ziarului spaniol Marca, ce o numeste “regina tenisului”. Simona Halep a vorbit despre echipamentul pe care l-a purtat la inceputul anului, cand nu avea sponsor: “Sigur ca nu l-am aruncat. Il tin la mine acasa, ca pe o amintire extraordinara. Il voi pastra fiindca mi-a adus noroc. Am fost foarte bucuroasa sa joc cu el o luna intreaga, cand am castigat la Shenzhen, atat la simplu cat si la dublu, si am jucat finala Openului Australiei. In general, am jucat un tenis extraordinar cu imbracamintea asta”. Marc ...