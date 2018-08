Simona Halep pe Instagram, dupa eliminarea de la US Open: Uneori castigi, uneori inveti

Liderul WTA Simona Halep a postat un mesaj motivaţional pe Instagram, luni, după ce a fost eliminată în primul tur al turneului de grand slam US Open. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); “Uneori câştigi, uneori înveţi”, este mesajul lui Halep. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); View this post on Instagram A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on Aug 27, 2018 at 11:27am PDT Simona Halep, locul I WTA, a fost eliminată în primul tur al US Open, după ce a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-2, 6-4, de Kaia Kanepi din Estonia, locul 44 WTA. În 2017, Halep a pierdut tot în primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, în faţa Mariei Şarapova. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.