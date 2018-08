Simona Halep, primele declaratii dupa ce a ajuns in sferturi la Cincinnati: ''Este foarte greu''

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, locul I WTA, a invins-o pe australianca Ashleigh Barty, locul 16 WTA, in optimile de finala ale Western&Southern Open, cu scorul de 7-5, 6-4. Tot azi, Halep va trebui sa joace inca un meci, in sferturi, cu ucraineanca Lesia Turenko, locul 44 WTA, care a invins-o, joi, cu scorul de 7-6 (5), 6-2, pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 49 WTA, intr-o ora si 51 de minute de joc. ”A fost putin dificil pentru ca e o adversara puternica. Amandoua am fost in dificultate, pentru ca nu a fost usor sa joci pe o astfel de vreme. Am simtit ca ea a gresit mai mult decat mine, am jucat-o mult pe rever si am obligat-o sa se miste.Nu am servit foarte puternic, dar am pus mult top spin si asta m-a ...