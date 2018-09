Simona Halep, probleme de sanatate la turneul de la Beijing! A abandonat meciul

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (1 WTA) si Ons Jabeur (113 WTA) s-au infruntat duminica in primul tur al turneului WTA de la Beijing. Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze in primul tur al turneului WTA de la Beijing, dupa ce a acuzat probleme de spate. Simona Halep a rezistat un singur set. MECI INCHEIAT. SIMONA HALEP, NEVOITA SA ABANDONEZE Primul set 1 - 6 1 - 5 1 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 A inceput! UPDATE: A treia amanare: meciul este anuntat la ora 12:30. UPDATE: Organizatorii anunta ca partida va incepe la 12:10. UPDATE: Meciul a fost reprogramat pentru ora 11:45. Simona Halep – Ons Jabeur, Beijing 2018. Castigatoarea meciului dintre Simona Halep si Ons Jabeur va juca in tur ...