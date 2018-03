Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Indian Wells (WTA)

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a ce a invins-o pe Qiang Wang (China), cu 7-5, 6-1. Halep (26 ani), campioana la BNP Paribas Open in 2015, s-a impus intr-o ora si 15 minute in fata unei adversare de aceeasi varsta, aflata pe locul 55 in lume. Simona Halep a avut un prim set mai dificil, dar a inclinat balanta pe finalul sau, pentru ca apoi sa domine actul secund. Romanca a gresit destul de mult in primul set, in care a fost condusa cu 1-0 si 2-1, dar a reusit un prim break in ghemul cinci, preluand conducerea (3-2). Au urma ...