Simona Halep s-a inscris la un nou turneu: Sportiva noastra a primit un wild card

Viorica Dancila, turneu in Balcanii de Vest. Ce program are premierul Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, va efectua, în perioada 25-27 iulie 2018, un turneu în Balcanii de Vest, care va cuprinde vizite oficiale în Muntenegru şi Republica Macedonia, anunță Guvernul României.

Ce avere are noul sef DIICOT: : O casa, un teren si doua masini de lux Noul procuror sef al DIICOT, Felix Banila, detine o casa, un teren si doua masini de lux, conform declaratiei de avere depuse in luna iunie.

Premierul Ungariei, alaturi de miniștri și parlamentari maghiari, la Baile Tușnad. Ce vor discuta Premierul Ungariei, Viktor Orbán, mai mulţi membri ai Executivului de la Budapesta, parlamentari ungari, dar şi alţi reprezentanţi ai sferelor civile şi academice ale maghiarilor participă, începând de miercuri, la lucrările Universităţii de

Magistratii CEDO au decis ca autoritatile italiene sa opreasca evacuarea unei tabere de romi de langa Roma Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a suspendat destructurarea unei tabere de romi din Roma, a anuntat marti o organizatie caritabila care actioneaza in favoarea acestei minoritati etnice, relateaza dpa.

Veronica Zamfir, fiica unui fost jurnalist rapus de cancer, cautata de polițiști! De mai bine de o saptamana, adolescenta e de negasit Momente grele în familia fostului jurnalist Marius Zamfir! Fiica lui de 16 ani a plecat de acasă și de mai bine de o săptămână, rudele nu au primit niciun semn de la ea. Familia și prietenii se roagă neîncetat și speră că este în viață și că, în curând, va reveni acasă. Polițiștii știu povestea

Un muncitor din Salaj a murit dupa ce a fost ințepat de mai multe viespi Un muncitor din Sălaj a murit după ce a fost înțepat de mai multe viespi. Bărbatul muncea pe șantier, în comuna Pericei când s-a întâmplat nenorocirea. Un angajat al unei firme de construcții a murit după ce a fost înțepat de mai multe viespi. Bărbatul a intrat la cineva în curte

Andreea Esca, mesaj emoționant: "Mi-a spus, pe rand, ca vrea sa ne casatorim, dar știe ca e imposibil pentru ca sunt maritata" Mare, sărbătoare, mare în familia Andreei Esca! Prezentatoarea TV i-a transmis fiului ei un mesaj extrem de emoționant de ziua lui de naștere. Astăzi, fiul Andreei Esca, Aris a împlinit 15 ani. Iar prezentatoarea TV nu a lăsat să treacă ziua fără să-i transmită băiatului ei un mesaj extrem de emoționant.

Sofer ranit grav dupa ce masina sa a fost lovita de acceleratul Budapesta-Brasov/ Trafic feroviar, intrerupt Un şofer este grav rănit grav după ce a maşina pe care o conducea a fost lovită, marţi, în Alba, de trenul accelerat Budapeste-Braşov, din cauza că nu s-a asigurat în momentul trecerii peste calea ferată. Traficul feroviar este întrerupt, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Sorina Pintea: In Romania exista sase paturi care au conditii de siguranta reala pentru pacientii arsi/ Ce spune ministrul Sanatatii despre medicii care pleaca din tara În România există doar şase paturi care au condiţii de siguranţă reală pentru pacienţii arşi, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precizând că decizia de a-i transfera în Belgia pe cei doi răniţi în urma exploziei unui panou electric de la Complexul Energetic Oltenia a fost una bună.