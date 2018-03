Simona Halep se pregateste de Indian Wells! Cand va avea primul meci

Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep ajunge in Statelor Unite pentru orima oara din postura de lider mondial. Romanca se pregateste sa faca senzatie la Indian Wells si Miami, turnee care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double". Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128 de pozitii, insa doar 96 dintre acestea vor fi ocupate. Cele 32 de favorite debuteaza direct in turul doi. In aceste conditii, Simona Halep - principala favorita la Indian Wells, nu va juca primul meci mai devreme de vineri, 9 martie, anunta Prosport.ro. Campioana de la Indian Wells va incasa un cec in valoare de un milion de dolari in 2018. In total, BNP Paribas Open are cel mai mare fond total de premier ...