Simona Halep si-a lansat propriul site - www.simonahalep.com

Simona a anunţat pe contul ei de Twitter ca a lansat noul site personal, care va conţine toate noutaţile ce ţin de cea mai buna jucatoare a lumii.

“Buna tuturor. Sunt fericita sa va anunţ ca de astazi noul meu site este funcţional. Mergeţi pe www.simonahalep.com sa fiţi la curent cu turneele la care voi juca şi toate noutaţile. Sper sa va placa. Aştept pareri. Ne vedem curand!”, a spus Simona Halep in video-ul care anunţa lansarea site-ului. Sportiva din Constanţa a anuntat care va fi programul pentru urmatoarea perioada: urmeaza sa participe la Sydney (7-13 ianuarie), Australian Open (14-27 ianuarie) si FedCup (4-10 februarie, Ostrava). Totodata, pe pagina oficiala a Simonei Halep exista şi un magazin virtual, unde fanii ei pot gasi produse lansate sub brandul “S1mona”.

“Ma bucur sa fiu alaturi de voi in mediul virtual si dincolo de retelele de socializare si sunt extrem de incantata ca ati ales sa ma insotiti in aceasta calatorie virtuala in lumea tenisului profesionist. (…) Misiunea mea in calitate de numarul 1 mondial este de a da inapoi lumii tenisului o parte din ceea ce aceasta mi-a oferit – sunt atat de norocoasa ca am ocazia sa practic acest sport minunat care mi-a oferit atat de multe satisfactii si imi doresc sa impartasesc aceasta misiune cu voi toti. Astept cu nerabdare feedback-ul vostru privind noul meu website – sectiunile care v-au placut si cele referitor la care credeti ca mai avem de lucru.

Aceasta platforma este dedicata in primul rand voua, fanilor mei, asa ca sper sa va placa la fel de mult ca mie si sa devina unul din site-urile pe care le accesati frecvent atunci cand sunteti in cautarea informatiilor de calitate despre lumea tenisului profesionist", a mai scris numarul 1 WTA.