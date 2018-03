Simona Halep si Irina Begu merg mai departe la Miami

Simona Halep si Irina Begu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep si Irina Begu s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu de la WTA Miami, dupa victoria obtinuta in fata Juliei Goerges si a lui Betanie Mattek-Sands, scor 7-6, 7-6. Meciul dintre Halep/Begu si Goerges/Mattek-Sands s-a jucat la o intensitate ridicata. Romancele au avut nervii mai tari si au rezistat in primul set, desi au fost conduse in doua randuri cu un break avans. In tie-break au servit impecabil si s-au impus la 3. Actul secund a avut o desfasurare asemanatoare. Adversarele au condus 4-1, dar s-au vazut egalate si au cedat tot in tie-break, de data asta la 6. Halep si Begu le vor infrunta in turul urmator pe Raquel Atawo si Anna-Lena Groenefe ...